Chemnitz – Erleichterung bei allen Chemnitzer Radsportfans – die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport können wie geplant in Chemnitz stattfinden.

Der Chemnitzer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag fast einstimmig eine Aufstockung der finanziellen Mittel für die Großveranstaltung beschlossen. Die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport finden vom 23. bis 25. Juni in Chemnitz statt.