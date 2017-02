Stille Konzerte „von Welt“ live in der SACHSEN-ALLEE

Chemnitz – Am 24. und 25. Februar begrüßt die SACHSEN-ALLEE in Chemnitz ganz besondere musikalische Gäste in ihren Hallen – die aufstrebende Musikband „von Welt“.

© von Welt

Mit im Gepäck hat die Band ihr einzigartiges Konzept „“Stille Konzerte“ und ihre EP „Milliardenstadt“, eine Art Mini-Album, das am 10. Februar veröffentlicht wird. Dieses steht nicht nur für tiefsinnige Texte, sondern überzeugt auch mit einem einzigartigen und fesselnden Sound.

Mit ihrem außergewöhnlichen Live-Konzept „Stille Konzerte“ tragen Sie ihre Musik in die Welt und machen nebenbei jeden Ort zu ihrer Bühne: Mit bis zu 65 Kopfhörern ausgerüstet spielen die Vier auf der Straße, in Wohnzimmern und einfach überall, wo es eine Steckdose gibt.

Mit ihrer Musik begeistern sie nicht nur die Glücklichen, die einen Kopfhörer ergattern und somit die Musik auch tatsächlich hören, sondern auch die Umstehenden, die die Live-Show nur optisch wahrnehmen können.