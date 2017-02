Straffer Zeitplan im Kulturpalast – Eröffnung in 81 Tagen

Verwaltung und Stimmzimmer der Philharmonie: Hier laufen Ausbauarbeiten mit dem Verlegen des Parketts und Malerarbeiten.

Herkuleskeule: Die Bühne und das Parkett im Saal sind fertig. Jetzt werden Wandverkleidungen gesetzt und dann kommen die Stühle. Restarbeiten gibt es noch an den Decken im Foyer der Herkuleskeule.

Chorprobensaal: Die Arbeiten sind bis auf das Setzen der Akustikelemente und den Einbau letzter Leuchten abgeschlossen.

Haustechnik: Die Heizungsanlage funktioniert. Die Lüftungsanlagen werden seit November sukzessive in ihrer Funktion geprüft und auf den Betrieb vorbereitet. Die Aufzüge sind fertig und werden teilweise bereits als Bauaufzüge genutzt.

Ton- und Medien- und Beleuchtungstechnik: Die notwendigen Kabelführungen und erste Ausstattungen sind bereits eingebaut. Die Lieferung und der Einbau der hochwertigen technischen Ausstattung, wie Bühnenscheinwerfer oder Mischpult erfolgt zuletzt.

Terminplan: Die Eröffnung des Konzertsaales des Dresdner Kulturpalastes ist für den 28. April 2017 geplant. Zentralbibliothek und Herkuleskeule eröffnen am 29. April 2017. Der Bauablauf ist auf diesen Termin ausgerichtet. Die Räume der Zentralbibliothek stehen ab 20. Februar 2017 für den Umzug bereit. Die Zentralbibliothek wird am 20. März 2017 in das Gebäude einziehen. Die Umzugstermine für die Verwaltung von Dresdner Philharmonie und die Dresdner Herkuleskeule stehen noch nicht fest. Hier hat die Spielfähigkeit der Bühnen vor Ort Priorität vor den Büros. Der Umzug der Verwaltungen wird sich auch an den Spielplänen und entsprechend logistischen Pausen orientieren. Der Einzug des Kulturhauptstadtbüros ist für den Juni 2017 geplant.

Für die Inbetriebnahme des Kulturpalastes liegt ein detaillierter Abnahme- und Inbetriebnahme-Ablaufplan vor. Erste Akustikproben mit der Philharmonie im Konzertsaal sind für Anfang April vorgesehen.

Die zukünftigen Restaurants und die Räume des Vereins für Baukultur im Erdgeschoss könnten zum Eröffnungstermin nicht fertig sein. Die Nutzer bauen hier in Eigenregie aus. Vermieter ist die Kommunale Immobilien GmbH (KID).

Orgelbau hat am 16. Januar begonnen: Aktuell befinden sich im Dresdner Kulturpalast alle Teile der unteren Ebene der Orgel. Insgesamt hat die Orgel drei Ebenen. Vier Mitarbeiter der Firma Eule Orgelbau aus Bautzen legen seitdem vor Ort den Bodenrahmen, der die Orgel tragen wird. In den nächsten Wochen werden Holzpfeifen, Bälge für Wind, Windladen, auf denen die Pfeifen stehen, und Windkanäle eingebaut.

Gebaut wird eine moderne Konzertorgel. Sie ist etwa zehn Meter hoch und elf Meter breit. Sie wird ausgestattet mit 67 Registern und über 4000 Pfeifen.

Fünf große Klangwerke werden von vier Manual- und einer Pedalklaviatur angespielt. Jedes Teilwerk erhält seinen eigenen Klangcharakter: Das Hauptwerk fungiert als kraftvoll führender klanglicher Kern, das Pedal als großes und zugleich anschmiegsames Bassfundament. Das II. Manual hat den Schwerpunkt auf deutscher Romantik, das III. Manual ist englisch und französisch orientiert, und das IV. Manual ist mit ausgeprägten Klangfarben der englischen und amerikanischen Spätromantik ausgestattet.

Wenn physisch alles an seiner Stelle ist, bekommt die Orgel ihre Seele. Die Intonation wird sechs Wochen benötigen. Am 8. September 2017 wird die Orgel eingeweiht.

