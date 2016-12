Chemnitz – Aktionsreich und hochspannend: TU Chemnitz bietet zum „Tag der offenen Tür“ am 12. Januar 2017 ein umfangreiches Beratungsangebot und informiert über mehr als 100 Studiengänge.

Nur noch wenige Tage, dann öffnen sich am 12. Januar 2017 wieder viele Türen der Technischen Universität Chemnitz. 60 Veranstaltungen und zahlreiche Stände stehen von 9 bis 14 Uhr im Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße 90 den Studieninteressierten zur Auswahl, um sich über das Studium an der TU und über die Standortvorteile der Universität zu informieren. Insgesamt werden mehr als 100 Studiengänge präsentiert. Erstmals werden der Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Masterstudiengang Digitale Arbeit vorgestellt, die im Wintersemester 2017/2018 an den Start gehen.

Die Schülerinnen und Schüler können aus einem Mix von Vorträgen und Mitmach-Angeboten auswählen: Maschinenbauer zeigen beispielsweise, wie heute Hochleistungstextilien gefertigt werden. Wer möchte, kann sich ins Auto der Zukunft entführen lassen. Mathematiker begeben sich in die Welt der Banken und Versicherungen. Eine Reise in die Virtuelle Realität der Pokémons unternehmen die Informatiker. Und die Elektrotechniker stellen Roboter vor, die mit Menschen interagieren können und unser Leben einfacher machen. Die Philosophische Fakultät lädt ein zur lustigen Lesung zum Thema „Richtig schlechte Texte von ach so tollen Autoren, aber großartig vorgelesen und super kommentiert“. Und wer gar nicht so richtig weiß, was er studieren möchte, dem sei der Orientierungsworkshop „Studienwahl leicht gemacht“ empfohlen.

Die Gäste des Tages der offenen Tür können ausgewählte Labors anschauen und dort unter anderem Leichtbau oder Halbleiterphysik hautnah erleben, ins Zentrum für Mikrotechnologien blicken oder im Hochspannungslabor spannungsgeladene Versuche beobachten. In der 5-Seiten-Cave im „Virtual Reality Center Production Engineering“ der Professur für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik können Schülerinnen und Schüler in das 3D-Modell einer riesigen Werkzeugmaschine im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen. Dabei werden Prozesse sichtbar, die im normalen Maschinenbetrieb nicht einzusehen sind.

Über die Möglichkeiten, ein Semester oder ein Praktikum im Ausland zu verbringen, informiert das Internationale Universitätszentrum. Die Bibliothek zeigt, dass sie nicht nur eine „Büchermillionärin“ ist. Und das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau berät zu allen sozialen Fragen, wie Wohnen auf dem Campus und Finanzierung des Studiums. Es bietet zudem einen besonderen Service: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Tages der offenen Tür“ können in der Mensa zu studentischen Preisen essen.

Wer innerhalb der fünf Stunden möglichst viel hören, sehen und erfahren möchte, sollte sich vorher sein individuelles Programm zusammenstellen. Hier lohnt der Blick ins Internet: https://www.tu-chemnitz.de/tag-der-offenen-tuer