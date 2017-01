Sturmtief „Egon“ richtet Schäden an

Aufgrund starker Schneeverwehungen standen auf den Landstraßen teilweise LKW quer und wurden in die Gräben gedrückt, was wiederum zu Staukolonnen führte. So musste zum Beispiel die B 174 zwischen Großolbersdorf und Hohndorf aufgrund von Unfällen voll gesperrt werden.Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Reisende waren ebenfalls von Sturmtief „Egon“ betroffen. Bahnreisende mussten sich wegen auf den Gleisen liegender Bäume auf massive Verspätungen im Schienenverkehr einstellen.

Auch für über Land fahrende Busse war ein Durchkommen zum Teil unmöglich. So blieb unter anderem auf der Strecke zwischen Eibenberg und Einsiedel ein Linienbus der CVAG stecken und konnte auch von der Feuerwehr nicht geborgen werden. Das Technische Hilfswerk wurde zur Hilfe gerufen.

Laut Deutschem Wetterdienst flaut der Westwind in den nächsten Stunden etwas ab. In den höheren Lagen des Erzgebirges kann es aber weiterhin zu starken Sturmböen und damit zu weiteren Schneeverwehungen kommen.