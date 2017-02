Wie geht es nach der Schule weiter

Chemnitz – Für viele Schüler beginnt bald der Ernst des Lebens und oft stellt sich ihnen die Frage: „Wie geht es für mich weiter?“.

In diesem Rahmen spricht Marion Köthe, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in Chemnitz, in einem Interview mit CHEMNITZ FERNSEHEN über das „Haus der Jugend“.

Diese spezielle Einrichtung bietet Jugendlichen in Chemnitz ein großes Spektrum an Beratung u.a. in den Bereichen Ausbildung und Studium, Geld und Arbeit, aber auch beim Thema Sucht und Wohnungslosigkeit wird hier Hilfe angeboten.