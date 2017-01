Theaterfest im TdjW in den letzten Proben

Leipzig – Bald ist es soweit und das Theater der jungen Welt öffnet seine Pforten für das diesjährige Theatherfest. Es gibt eine Licht und Schattenwelt in der man sich an Schattenspielen ausprobieren kann, wie auch den umgebauten Loft-Saal der zur Erlebniswelt wird. Das alles ist am kommenden Sonntag ab 14 Uhr zu bestaunen.

Noch ist eine Menge zu tun und zu Proben bis das Theater der jungen Welt seine Pforten für das Traditionelle Theaterfest im Januar öffnen kann. Am kommenden Sonntag ist es dann endlich so weit und das TdjW begrüßt Jung und Alt. Festlich herausgeputzt und mit einem kunterbuntem Programm zum Ausprobieren und Mitmachen glänzt das Theater auch in diesem Jahr. Der Loft-Saal wird zu einer Interaktiven Erlebniswelt und Schnäppchenjäger kommen bei der Fundus-Auktion auf ihre Kosten – natürlich für den guten Zweck. Ab 14 Uhr hebt sich im Theater der Jungen Welt der Vorhang für das Theaterfest.