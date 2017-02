Tickethandel mit RB-Karten aufgedeckt

Die Heimspiele der Roten Bullen in der Fußball-Bundesliga sind derzeit nahezu alle ausverkauft. Vor dem Spiel gegen den Hamburger SV ist nun organisierter Schwarzmarkt-Deal aufgeflogen. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung sprengten Vereinsvertreter am Samstagvormittag in einem Leipziger Innenstadthotel ein Treffen, bei dem Eintrittskarten zu überteuerten Preisen angeboten wurden.

Im Mittelpunkt steht die Schweizer Ticketbörse Viagogo und ein Leipziger, der durch den Verkauf von Dauerkarten hohe Gewinne erzielte. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann zum Saisonbeginn mit falschen Adresssen circa 50 Dauerkarten gekauft. Diese habe er unter Anderem bei Viagogo zum Kauf angeboten.