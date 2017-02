Tolle Chance: 450 Migranten ins BiZ Leipzig geladen

Leipzig - 450 Migrantinnen und Migranten folgten am Dienstag einer Einladung von Handwerkskammer zu Leipzig, Agentur für Arbeit und Jobcenter Leipzig ins BiZ, in die Georg-Schumann-Straße. Dort drehte sich alles um Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk.

Eingeladen waren am Dienstag hauptsächlich Frauen und Männer aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea, Nigeria, Pakistan und Somalia. Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, appellierte an die Gäste: „Die Handwerksbetriebe der Region suchen Personal, vom Auszubildenden über den Gesellen bis hin zum Meister und möglichen Firmennachfolger. Haben Sie nach einer Berufsausbildung einen Gesellenbrief in der Tasche, ist das eine nahezu krisensichere Jobgarantie mit Aufstiegschancen.“ Im dualen Ausbildungsmodus werden über 130 Handwerksberufe durch die Handwerkskammer zu Leipzig hier in der Region ausgebildet.

Das Sprachniveau der Migranten ist auf hohem Niveau

Das Interesse für Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten im handwerklichen Bereits ist seitens der Migranten enorm, so Dr. Simone Simon, Geschäftsführerin des Jobcenters Leipzig. Sie sagte weiter: "Und auch wenn unsere Dolmetscher vor Ort bei der Beantwortung vieler Fragen noch unterstützt haben, war ich vom deutschen Sprachniveau der Migrantinnen

und Migranten positiv überrascht. In den letzten Monaten hat sich diesbezüglich viel getan. Jetzt gilt es den Schwung unserer Veranstaltung gemeinsam zu nutzen

und im engen Kontakt mit den geflüchteten Menschen, den nächsten Schritt auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit festzumachen.“



Insgesamt werden vom Jobcenter Leipzig aktuell 4.973 geflüchtete Menschen aus den acht herkunftsstärksten, nicht europäischen, Ländern unterstützt.

530 Personen konnten im vergangenen Jahr in Beschäftigung vermittelt werden.