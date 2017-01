Transporter landet auf der Seite

Infolge des Unfalls kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete auf der Seite im Straßengraben. Durch den Wintereinbruch häufen sich aktuell derartige Unfälle. So vermeldete der ADAC in Dresden und Umland am Mittwoch bereits gegen 13 Uhr 58 Einsätze, darunter waren fünf Unfälle. Infolge des Unfalls kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete auf der Seite im Straßengraben. Durch den Wintereinbruch häufen sich aktuell derartige Unfälle. So vermeldete der ADAC in Dresden und Umland am Mittwoch bereits gegen 13 Uhr 58 Einsätze, darunter waren fünf Unfälle.