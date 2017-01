Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Chemnitz – Am Donnerstag wurden zwei Pkw-Fahrer nach der Kollision der ihrer beiden Pkw´s, an der Kreuzung Frankenberger Straße/Äußere Chemnitzer Straße/Mittweidaer Straße, verletzt.

Gegen 17.25 Uhr am Donnerstagabend befuhr die 45-jährige Fahrerin eines Pkw Honda die Frankenberger Straße in Richtung Lichtenau. Zur selben Zeit war ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Seat auf der Äußeren Chemnitzer Straße aus Richtung Frankenberg in Richtung Chemnitz unterwegs.

Auf der Kreuzung Frankenberger Straße/Äußere Chemnitzer Straße/Mittweidaer Straße kam es zur Kollision der beiden Pkw, wobei ein Sachschaden in Höhe von von insgesamt 17.000 Euro entstand. Beide Autofahrer wurden bei dem Crash leicht verletzt.