Foto-Upload: Ihr Bild im FAHRGAST FERNSEHEN!

Laden Sie hier Ihr Zuschauerfoto für das FAHRGAST FERNSEHEN hoch. Wir freuen uns auf Ihre Schnappschüsse!

Sie übertragen unwiderruflich alle Nutzungsrechte einschließlich der Veröffentlichung an dem zur Verfügung gestellten Bildmaterial uneingeschränkt und ohne zeitliche Beschränkung der Fernsehen in Dresden GmbH. Ferner bestätigen Sie, dass durch die Veröffentlichung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Bilder keine Rechte Dritter verletzt werden und kein Vergütungsanspruch gegenüber der Fernsehen in Dresden GmbH besteht. Das uneingeschränkte Urheberrecht an dem überreichten Bildmaterial liegt bei Ihnen. Die namentliche Benennung des Urhebers / der Urheber im Zusammenhang mit der Nutzung des Bildmaterials steht im Ermessen der Fernsehen in Dresden GmbH.