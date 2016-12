Verkehrsbetriebe rüsten auf gegen Diebstähle

Davor gab es im Durchschnitt nur rund zehn Einbrüche pro Jahr. Spitzenreiter 2015 waren die Endpunkte in Leutewitz und Kaditz. In die wurde allein jeweils zehn Mal eingebrochen. In Prohlis machten sich fünf Mal Diebe zu schaffen und in Radebeul West vier Mal. Die Beute der Diebe betrug nicht selten kaum 15 Euro. Dafür hinterließen sie einen vielfach höheren Sachschaden an der Einrichtung und den Automaten. Ganz zu schweigen vom Ärger der Bus- und Bahnfahrer, die sich in ihrer Pause einen Kaffee holen wollten und nur noch ein beschädigtes Gerät ohne Funktion vorfanden. Insgesamt verursachten die Diebe allein den Automatenaufstellern der Kesselsdorfer Firma Reinhardt einen jährlichen Schaden von bis zu 15.000 Euro.