Verlosung – Wir schicken euch nach Australien

Dresden – Schon der Name Australien ist Musik in den Ohren aller Reisebegeisterten. Doch oft bleibt eine Reise auf den „Roten Kontinent“ ein jahrelang gehegter Traum. Warum also nicht den Kontinent am anderen Ende der Welt auf einer Multimedia-Reise entdecken? DRESDEN FERNSEHEN verlost 2 Freikarten für einen informativen und erlebnisreichen Vortrag über Australien!

© Markus Walter

Der Vortrag erzählt mit spannenden Geschichten von Abenteuern in allen sieben australischen Bundesstaaten, die Markus Walter auf insgesamt fünf Reisen fast ein Jahr lang intensiv bereist hat. Mehr als 40.000 Kilometer legte er dabei zurück und mit den besten aus mehr als 20.000 Fotos wartet der musikalisch untermalte Vortrag mit großartigen Impressionen einer überraschenden Tier- und Pflanzenwelt auf. Das gewaltige Great Barrier Reef wird ebenso besucht wie Wüsten mit riesigen Sanddünen, skurrile Felsgebilde, undurchdringlich dichte Dschungel oder Metropolen wie Sydney, Melbourne, Perth und Adelaide.

© Markus Walter

Die Veranstaltung findet am 13. März im Flughafen Dresden, auf der Konferenzebene (Ebene 02), Event-Fläche „LuftRAUM“ statt. 18:30 Uhr ist Einlass und 19 Uhr beginnt der Vortrag.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel füllt einfach das Kontaktformular aus!

Einsendeschluss für die Freikarten ist Montag , der 6. März.

Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.

Viel Glück!