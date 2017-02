Vier „R’cycle!“-Kinderfahrräder für das Don Bosco Haus

Chemnitz – Im Rahmen der großen Spendenaktion „R’cycle!“ wurden in der vergangenen Woche bundesweit insgesamt 760 Kinderfahrräder aus recyceltem Aluminium an rund 200 soziale Institutionen überreicht. Vier der Einzelanfertigungen gingen an das Don Bosco Haus in Chemnitz.

© dm-Drogerie

Verantwortliche der Spendenaktion sind der Drogeriemarkt dm sowie der führende Konsumgüterhersteller Unilever in Kooperation mit Terra Cycle, einem international agierenden Recycling- und Upcycling-Unternehmen. Bereits im Sommer 2015 bis Frühling 2016 wurden dm-Kunden aus diesem Grund aufgefordert leere Aludosen in dm-Märkten in ganz Deutschland abzugeben.