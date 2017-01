Vögel zählen zur „Stunde der Wintervögel“

Leipzig – Dieses Wochenende findet Deutschlands größte Vogelzählung statt. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft von Freitag bis Sonntag bundesweit zur siebten „Stunde der Wintervögel“ auf.

Bei dieser Mitmachaktion sollen sich Naturfreunde eine Stunde Zeit nehmen, um im Garten, im Park oder auf dem Balkon die heimischen Vogelarten zu zählen. Besondere Vogelkenntnisse werden nicht benötigt, da vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken und Spatzen im Mittelpunkt der Aktion stehen.

Wenn Sie sich an der Aktion „Stunde der Wintervögel“ beteiligen möchten, müssen Sie sich am Wochenende einfach eine Stunde Zeit zur Vogelbeobachtung nehmen. Danach übermitteln Sie die Zahlen online oder telefonisch an den Naturschutzbund Deutschland. Was Sie beachten müssen, weitere Mitmachaktionen und Zählhilfen sowie Porträts der häufigsten Vogelarten gibt es auf der Webseite des Naturschutzbundes NABU.

© Frank Derer

Durch die rege und bundesweite Teilnahme über mehrere Jahre hinweg können statistisch verlässliche Zahlen zum Vogelbestand und Zugverhalten abgeleitet werden. Bei der letzten „Stunde der Wintervögel“ im Januar des vergangenen Jahres haben sich in Sachsen fast 4.700 Vogelfreunde beteiligt – deutschlandweit waren es sogar über 93.000. Der Naturschutzbund Deutschland bietet am Aktionswochenende ebenfalls Vogelzählungen gemeinsam mit Experten an.