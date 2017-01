Vollsperrung der Berliner Straße

Wegen Brückenarbeiten ist seit Montagmorgen die Berliner Straße zwischen der Roscherstraße und Wittenberger Straße vollgesperrt. Autofahrer werden in stadteinwärtiger Richtung über die Rackwitzer Straße umgeleitet, in stadtauswärtiger Richtung fließt der Verkehr über die Eutritzscher Straße. Die Bauarbeiten laufen noch bis kommenden Dienstag. Verkehrsteilnehmer müssen dadurch mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im Gebiet Leipzig-Nord rechnen. Die Tramlinie 9 fährt in dem Bereich ebenso mit Umleitung.