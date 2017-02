Waldbrandgefahr aktuell hoch – Diese App soll Schutz bieten

Dresden – Die App „Waldbrandgefahr Sachsen“ einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf Informationen zur aktuellen Waldbrandsituation im Freistaat. Davon profitieren sowohl Waldbesucher als auch Feuerwehren. Als „Botschafter“ für den vorbeugenden Waldbrandschutz dient dabei das bekannte „Eichhörnchen mit dem Flammenschweif“.

„Nach der Waldbrandsaison ist vor der Waldbrandsaison. Ich freue mich, dass es uns gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und der mais GmbH gelungen ist, ein modernes und mobiles Informationsangebot zur aktuellen Waldbrandsituation zu schaffen“, fasst Sachsenforstchef Prof. Dr. Hubert Braun zusammen. „Mithilfe dieser App kann jeder Waldbesucher einen Beitrag zum Schutz der Wälder gegen Feuer leisten, denn neben der reinen Sachinformation kann mit der App im Ernstfall einfach und schnell ein qualifizierter Notruf abgesendet werden. Zudem stellt die App einen innovativen Baustein zur Zukunftsinitiative simul+ des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft dar.“

Die App „Waldbrandgefahr Sachsen“ informiert den Nutzer über die aktuelle amtliche Waldbrandgefahrenstufe am derzeitigen Aufenthaltsort sowie über die Gefahrenprognose für die folgenden drei Tage. Neben einer Übersicht über die Waldbrandsituation in allen 31 sächsischen Vorhersageregionen bietet die App auch wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten bei hoher bis sehr hoher Waldbrandgefahr. Im Falle eines Waldbrandes können mit Hilfe der Standortdienste die GPS – Koordinaten automatisch ermittelt und angezeigt werden. Diese Funktion ist wichtig, um den Rettungskräften im unübersichtlichen Gelände die exakten Koordinaten des Brandherdes zu übermitteln.

Falk Böttcher, Agrarmeteorologe und stellvertretende Leiter der DWD-Niederlassung Leipzig betont die gute Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern und Forstleuten in Sachsen: „Gemeinsam ist es uns in den letzten Jahren gelungen, den Waldbrandschutz auszubauen. Ein wesentlicher Baustein im vorbeugenden Waldbrandschutz ist die umfangreiche Information und Mithilfe der Bevölkerung. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser App noch effizienter Waldbrände verhindern und bekämpfen können, denn ein Smartphone findet sich mittlerweile fast in jeder Hosentasche unserer Waldbesucher“.

Die App wurde für die Betriebssysteme Android ab Version 4.4, iOS und Windows 10 Mobile erstellt und ist unter dem Namen „Waldbrandgefahr Sachsen“ im Google Play Store, im iTunes Store (Apple iOS) und im Windows Store ab dem 1. März 2017 kostenlos verfügbar.

Seit 2010 wird auf der Internetseite von Sachsenforst täglich über die „Waldbrandgefährdung“ in Sachsens Wäldern informiert. Die im Internet und den mobilen Geräten (Smartphone und Tablet) dargestellte Waldbrandgefährdung basiert, wie in der gesamten Bundesrepublik, seit 2014 auf dem 5-stufigen Waldbrandgefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes. Stufe „1“ bedeutet sehr geringe Gefahr, „5“ bedeutet sehr hohe Gefahr. Der DWD ermittelt täglich für die 31 sächsischen Vorhersageregionen je eine amtliche Gefahrenstufe und eine 3-Tagesprognose.