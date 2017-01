Was macht ihr am Wochenende? Das sind unsere Top 5 Tipps

All You Can Dance

Samstagabend ist Partyzeit. Und auf die Piste gehen können Sie zum Beispiel in der Moritzbastei. Dort heißt es wieder "All You Can Dance". Auf drei Floors lässt sich in komplett verschiedene Welten abtauchen. Discopop, Rock, Indie, Soul und mehr gehen ins Ohr und in die Beine. Los geht es um 22 Uhr.

Moritzbastei

Universitätsstraße 9, 04109 Leipzig

Beginn: 22:00 Uhr