Weihnachtsfrieden – nicht für Einbrecher

Dresden – Während der Feiertage sind viele Menschen zu ihren Liebsten gereist, um Weihnachten im Kreise der Familie zu feiern. Diese Gelegenheit haben Diebe gleich mehrfach für Einbrüche in und um Dresden genutzt.

Zeit: 24.12.2016, 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Ort: Radebeul, Augustusweg

Unbekannte Diebe drangen gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten in allen Räumen das Mobiliar und entwendeten Bargeld,

Goldschmuck und eine Herrenarmbanduhr. Der Stehlgutschaden wurde mit insgesamt ca. 6.000,- Euro beziffert.

24.12.2016, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Ort: Dresden, Kipsdorfer Weg

Unbekannte Diebe hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten in der Folge in allen Räumen die Schränke und entwendeten ca. 250,- Euro Bargeld sowie einen Goldring im Wert von ca. 700,- Euro.

24.12.2016, 15.45 Uhr bis 21.35 Uhr

Ort:Dresden, Marienberger Straße

Einbrecher zerstörten an einem Einfamilienhaus ein Fenster und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Hier stahlen sie eine Herrenarmbanduhr im Wert von ca. 400,- Euro.

Zeit: 24.12.2016, gegen 23.00 Uhr

Ort: Moritzburg

Zeugen verständigten die Polizei darüber, dass gerade zwei unbekannte Männer in ein Vereinshaus in Moritzburg eingedrungen waren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einen Einbrecher (m/25, Pole) feststellen und vorläufig festnehmen. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob aus dem Objekt etwas gestohlen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

25.12.2016, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Ort:Dresden, Caspar-David-Friedrich-Straße

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser ein. Aus einem Haus entwendeten sie ca. 350,- Euro Bargeld, diversen Schmuck und eine Glashütter Taschenuhr. Die Höhe des insgesamt entstandenen Stehlgutschadens wurde noch nicht beziffert. Beim zweiten Einfamilienhaus gingen die Diebe

ähnlich vor. Hier konnte der mögliche Stehlgutschaden noch nicht geklärt werden, da sich die Geschädigten im Urlaub befinden.

25.12.2016, 17.00 Uhr bis 23.45 Uhr

Ort: Dresden, Otto-Pilz-Straße

Unbekannte brachen ein Fensterder Doppelhaushälfte auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Schränke und Behältnisse und entwendeten ca.

900,- Euro Bargeld sowie Gold- und Modeschmuck im Wert von ca. 1.000,- Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Zeit: 26.12.2016, 00.50 Uhr

Ort: Radebeul, Schildenstraße

Ein Zeuge beobachtete zwei unbekannte Männer, die gerade in einen Imbiss einbrechen wollten. Er verständigte sofort die Polizei über Notruf. Obwohl die Beiden daraufhin flüchteten, konnten die sofort eingesetzten Polizeibeamten sie ergreifen und vorläufig festnehmen. Die beiden Einbrecher (m/15 und m/16, Deutsche ) sind bei der Polizei nicht unbekannt.

