Wieder viele Einbrüche in Dresden

In eine Verkaufseinrichtung am Bonhofferplatz drangen unbekannte Täter am Freitag gewaltsam durch ein Fenster in eine Bäckerei ein und gelangten so in den Personalbereich. Hier brachen sie einen Tresor auf und entwendeten daraus ca. 500,- Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Auch ein Bowlingcenter in Dresden auf der Peschelstraße war Ziel von Einbrechern. Ort: Dresden, Peschelstraße Zeit: 14.01.2017, 04.00 Uhr bis 05.30 Uhr In der Nacht zu Sonntag öffneten unbekannte Täter im Bowlingcenter gewaltsam einen Einwurf für die Tageseinnahmen, griffen hindurch und entwendeten so mehrere Geldtüten mit ca. 8.000 bis 10.000,- Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

Quelle: Polizei Dresden