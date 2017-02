Ausgefallene Rezept-Idee mit dem Superfood Bimi

Ein echter Geheim-Tipp: Probiert die Crossover-Küche von den Jungs aus dem Restaurant Moritz mal aus! Lasst den Lärm der Straßen und das Getümmel der Touristenströme einfach hinter euch. Mitten in Dresdens Innenstadt direkt an der Frauenkirche gibt es eine gastronomische Perle zu entdecken. Fahrt mit dem Lift im Hotel Suitess nach oben, öffnet die Tür in der 5. Etage zum RESTAURANT MORITZ.

Öffnungszeiten RESTAURANT MORITZ:

Restaurant täglich ab 17.30 Uhr geöffnet.

Um Reservierung wird gebeten.

Telefon: +49 (0) 351 41 727 - 0

Business-Lunch

Montag bis Freitag: 12 - 14 Uhr

www.moritz-dresden.de