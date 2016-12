Wir verlosen Karten für den Neujahrscup des HC Elbflorenz

Dresden – Auch im nächsten Jahr wird es eine Ausgabe des Traditionellen Neujharscup des HC ELbflorenz geben. Am 08. Januar treffen die Handballer auf den Oranienburger Handballclub e.V., den ESV Lokomotive Pirna und die #zwoote. DRESDEN FERNSEHEN verlost 5 x 2 Freikarten für das Tunier!



© Dresden Fernsehen/Lucas Rehm

Für alle Handballfans verlosen wir 5 x 2 Karten für den Neujahrscup des HC Elbflorenz 2017. Alle Spieler hatten Zeit den Kopf frei zu bekommen und jetzt heißt es wieder Gas geben! Anwurf ist am am 8. Januar 12 Uhr in der EnergieVerbund Arena Magdeburger Straße 10, Dresden.

