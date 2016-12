Chemnitz – Im Chemnitzer Umland sind am ersten Weihnachtsfeiertag zwei Zigarettenautomaten gesprengt worden.

Wie die Polizei Chemnitz mitteilte, schlugen unbekannte Täter zunächst gegen 3:20 Uhr auf dem Markt in Lunzenau zu.

Ein zweiter Automat wurde gegen 4 Uhr an der Rosa-Luxemburg-Straße in Mühlau gesprengt. In beiden Fällen wurde laut Polizei Pyrotechnik verwendet.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.