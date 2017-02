Zukunft des HCL: „Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos“

Champions League eine Nummer zu groß für HCL

Der langjährige Manager gestand am Donnerstag auch eigene Fehler ein. So habe man sich mit der Entscheidung in der Champions League anzutreten mitunter übernommen. Der Verein stellte den Spielerinnen frei bis zum Mittwoch die Möglichkeit wahrzunehmen sich nach einem anderen Verein umzuschauen. Wahrgenommen hat das nur die langjährige Kapitänin Katja Kramarczyk, die den Verein verlassen wird, und sich vorraussichtlich Bayer Leverkusen anschließt. Trainer Norman Rentsch zeigte sich stolz, dass der mannschaftliche Zusammenhalt nicht gelitten hat und appellierte an die Öffentlichkeit den HCL zu unterstützen.