Leipzig- Das Projekt "Ein Wald für Bach" des Bachfestes Leipzig wächst. Mitsamt musikalischer Unterstützung durch den Thomanerchor Leipzig hat am Wochenende eine große Pflanzaktion am Störmthaler See stattgefunden. Mit dabei zahlreiche prominente Unterstützer, unter anderem auch Ministerpräsident Michael Kretschmer.