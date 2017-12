1. Dresdner Weihnachts.Baum.Abholservice startet

Wer seinen Weihnachtsbaum abholen lassen und damit gleichzeitig die Aktion unterstützen möchte, meldet sich per E-Mail an weihnachtsbaum@LionsNewCentury.de bis zum 02.01.2018 an. Bitte teilen Sie die Anzahl der Bäume, die Abholadresse sowie eine Telefonnummer mit. Es können nur abgeschmückte Weihnachtsbäume abgeholt werden.