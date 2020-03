1.FC Lok Leipzig will in 3. Liga

Der 1.FC Lok Leipzig hat die Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht. Der Deutsche Fußball-Bund hat den Eingang der Unterlagen bestätigt. „Man befinde sich bereits in guten Gesprächen mit potenziellen Investoren“, gab Lok-Präsident Thomas Löwe bekannt. Deshalb habe man sich entschieden, den Schritt in Richtung 3. Liga zu gehen."Die erstmalige Beantragung der Lizenz für Liga 3 stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Vereins dar“, verriet Geschäftsführer Martin Mieth.