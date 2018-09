Dresden - Im Ostrapark Dresden steigt am Wochenende das 1. Kinderfestival "Tohuwabohu Dresden". Eltern und Kinder erwarten jede Menge Highlights, Spiel & Spaß mit Musik von 10-20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie im Mutzelhaus an der Louisenstraße. Annett Mitschke vom Familienmagazin Kind + Kegel fasst die wichtigsten Eckpunkte für das Familienhappening zusammen.