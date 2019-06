Dresden - Fast 10.000 Teilnehmer und Besucher kamen am Wochenende zum 28. Drachenboot-Festival Dresden auf dem Gelände des Wassersportvereins "Am Blauen Wunder". Das Festival begann am Freitag mit einem Sonnenwendfeuer. Am Samstag ermittelten 62 Teams mit 1.200 Teilnehmern in 13 Pokalen ihre Sieger beim traditionellen Drachenboot-Rennen. Zum Abschluss konnten am Sonntag beim Decathlon-Testival verschiedene Sportarten ausprobiert werden.