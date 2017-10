1:0-Heimsieg für RB Leipzig

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl ließ im Vergleich zum Champions League-Sieg gegen Porto rotieren und brachte fünf neue Spieler. In der umkämpften Partie startete Leipzig mit dem gewohnten Power Play gegen die Stuttgarter.

Die nötigen Lücken boten sich den Leipzigern in der Anfangsphase nicht und so musste ein Sonntagsschuss von Marcel Sabitzer (23. Minute) herhalten, um die Leipziger mit 1:0 in Führung zu bringen. Der Schlenzer von Sabitzer schlug unhaltbar für den VfB-Keeper Zieler aus 22 Metern im oberen linken Eck ein.