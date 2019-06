Dresden - Das Institut für Berufliche Bildung Dresden hat am Mittwoch seinen 10. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hat der Weiterbildungsanbieter zu einem informativen Nachmittag in den Standort an der Prager Straße eingeladen. Die Gäste konnten sich über das aktuelle Angebot informieren. Dazu gehört auch der virtuelle Klassenraum, in dem sich die Teilnehmer zum internetbasierten Live-Unterricht treffen.