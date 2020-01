10 Millionen Einzelgewinne – Sachsen im Lottofieber!

In diesem Jahr feiert die Sachsenlotto-GmbH ihr 30-jähriges Bestehen. Dies wird bereits im Februar mit einer Jubiläums-Sonderauslosung gefeiert. Die Lottospieler können sich jedoch auf viel mehr freuen, wie Michael Kunze verrät. "Wir werden in wenigen Wochen unsere neue Sachsenlotto-App anbieten können. Diese hat zahlreiche Funktionen neben den Spielen. Zum Beispiel den Gewinnprüfer, die digitale Kundenkarte oder den Annahmestellenfinder. Seien Sie gespannt.", so der Marketingleiter der GmbH. Eine weitere Sonderauslosung findet im September statt: Die Wunsch-Sonderauslosung. Hier können die Kunden bereits ab Juli für den Gewinn abstimmen. Entweder eine Reise, ein Auto oder Bargeld im Wert von jeweils 100.000 Euro.