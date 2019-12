100.000 Bäume für klimaneutraleres Bachfest

51 Prozent des internationalen Festivalpublikums reist mit dem Flugzeug an. Nicht gut für das Klima, und für Festival-Intendant Dr. Michael Maul ein Grund zu handeln: Ab sofort unterstützt das Bachfest den Klimaschutz mit der Neuanpflanzung eines großen Mischwaldes in Kooperation mit der Stiftung "Wald für Sachsen". Mehr als 100.000 Bäume sollen dafür in den kommenden Jahren am Rande eines ehemaligen, inzwischen gefluteten Braunkohle-Tagebaus im Leipziger Süden gepflanzt werden - direkt neben dem Bach-Ort Störmthal.