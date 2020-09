100-Jähriger bleibt fit dank teilstationärer Rehabilitation

"Die Behandlung ist individuell abgestimmt und an Alltagzielen im Hinblick auf Beweglichkeit und Gedächtnistraining orientiert. Mit Hilfe von Physio- und Ergotherapie sowie Psychologen erhalten die Patientinnen und Patienten mehr Vertrauen in sich selbst und stabilisieren die angeschlagene seelische Situation." sagt Dr. Claudia Schinköthe, Chefärztin der Klinik für Akutgeriatrie und Geriatrischen Tageskliniken in Eutritzsch und Grünau.

Zahlreiche Dankesschreiben erreichen das Team nach dem Aufenthalt der Patienten und Patientinnen, darunter auch Absender: Werner Kruse.