100 Jahre BAUHAUS mit WBS 81 in Dresden-Gorbitz

Dem und noch viel mehr gewidmet, wird an der Großwohnsiedlung Neu Gorbitz in Dresden, durch die Ausstellung „WohngsBAU-HAUSspeicher 81“ (WBS 81) im 100sten Jahr des BAUHAUSes erklärt. WBS 81 findet in einer Wohnungs des Tafelbautyps WBS 70/10.8-Dresden (unsaniert) statt und beherbergt viele Besonderheiten, wie die Original-Architekten-Modelle von Häusern und dem Stadtteil Gorbitz.