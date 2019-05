Chemnitz- Die Volkshochschule Chemnitz wird 100 Jahre. Erleben Sie dazu die Vorträge:

PETRA GERSTER

Werden wir noch richtig informiert? Von der Guten- in die Zuckerberg-Galaxis

Veranstaltung im Saal des TIETZ

21.06.19 um 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr

Rückmeldung (für Antwortkarte): 29.05.19

Das erwartet Sie im Vortrag:

In Mainz wurde vor mehr als 500 Jahren die Druckerpresse erfunden – ein epochemachendes Gerät mit weltverändernden Folgen, die in die Gutenberggalaxis führten.

Aus der steigen wir gerade aus, und vielleicht wird man später sagen, dass unsere Zeit den Umstieg in die Zuckerberg-Galaxis markierte. Wieder hat eine technische Entwicklung unvorhersehbare Folgen in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur. Heute sinkt die Bedeutung der klassischen Medien – Zeitung, Radio, Fernsehen. Und es steigt die Bedeutung der neuen Medien – Google, Facebook, Twitter, Instagram.

Ist das nun gut für die Demokratie oder schlecht? Werden wir jetzt besser informiert oder schlechter? Vielleicht sogar falsch? Oder nicht mehr gut genug? Wie funktionieren überhaupt alte und neue Medien? Der Vortrag versucht auf diese Fragen eine Antwort zu geben.

Und

JÖRG ARMBRUSTER

Kreuzfeuer – Als Korrespondent im Nahen Osten unterwegs

Veranstaltung im Saal des TIETZ

13.09.19 um 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr

Rückmeldung (für Antwortkarte): 23.08.19

Das erwartet Sie im Vortrag:

Wie wahrhaftig kann ein Fernsehkorrespondent aus einem Kriegsgebiet berichten? Welchen Gefahren ist er ausgesetzt? Kann man seinen Informationen trauen? Wie nahe soll er an die Ereignisse herangehen? Das sind einige der Fragen, die Jörg Armbruster in seinem Vortrag zu beantworten versucht. Als Fernsehkorrespondent hat er zum Beispiel in Syrien auf der vom Assad-Regime kontrollierten Seite gearbeitet, begleitet von einem Aufpasser des Informationsministeriums. Ihm konnte er sich nur durch Tricks entziehen, um mehr berichten zu können, als das Regime wollte. Auch auf der Rebellenseite wurden er und sein Kameramann kontrolliert. Frei berichten geht anders, sagt Jörg Armbruster – und ist dennoch der Meinung, dass man der Berichterstattung der Kriegskorrespondenten trauen kann.

Alle neuen Kursangebote finden Sie ab 24.06.2019 unter: www.vhs-chemnitz.de.