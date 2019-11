100% Mensch – Für ein menschenwürdiges Sachsen

Am Samstag, 16. November startete die Kampagne mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen. An mehreren Orten in der Stadt Dresden wurde dabei Banner mit der Aufschrift #100PROZENTMENSCH entrollt. So etwa am Herbert-Wehner-Haus, der Geschäftsstelle des AWO Landesverbands Sachsen, Devrientstraße 7, sowie um 12:30 Uhr an der Waldschlößchenbrücke zur Asylinitiativenkonferenz in Dresden.

Eine Lesung mit dem Thema: "rassismuskritisch denken lernen" wird es zum Ende der Kampagne am 10. Dezember in der Dreikönigskirche geben.