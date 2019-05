Chemnitz- Auf der Weststraße kommt es am Sonntag zu Verkehrseinschränkungen. Am 26. Mai findet nämlich dann die Veranstaltung „100 Meter Kunst“ statt. Aus diesem Grund werden an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr folgende Bereiche gesperrt.

– Weststraße zwischen Kreuzungsbereich Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße bis Hübschmannstraße

– Franz-Mehring-Straße zwischen Weststraße und Theodor-Lessing-Straße

– Ulmenstraße, ca. 60 Meter von der Weststraße

Von 10 bis 18 Uhr ist dann das Parken in den genannten Bereichen nicht möglich. Der gesperrte Abschnitt kann über die Barbarossastraße – Limbacher Straße umfahren werden. Auskunft zu Änderungen im öffentlichen Nahverkehr erteilt die CVAG.