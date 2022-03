100 Millionen Euro für sächsische Autobahnen

Das Geld fließe unter anderem in acht Großprojekte, teilte die Dresdner Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Gebaut werde fast immer bei laufendem Verkehr. Das meiste Geld fließt den Angaben nach mit rund 87 Millionen Euro in fünf Baustellen auf der A4. Das teuerste Projekt ist mit 50 Millionen Euro eine Tunnelsanierung zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Nieder Seifersdorf im Landkreis Görlitz. An vier weiteren Orten werde die Fahrbahn erneuert. Auch auf den Autobahnen 14, 17 und 72 wird an jeweils einem Streckenabschnitt die Fahrbahn erneuert.