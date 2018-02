11.500 Menschen Hand in Hand für Friedfertigkeit – DREHSCHEIBE SPEZIAL

Die Stadt hält weiterhin an dezentralen Gedenkveranstaltungen fest. Seit 2016 gibt es an verschiedenen Symbolträchtigen Orten in Dresden Versammlungen, Kranzniederlegungen und Andachten. So zum Beispiel in der Dresdner Südvorstadt. Anlässlich des 73. Jahrestages der Zerstörung Dresdens nahm unter anderem Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) am Gedenken für die Toten des 13. Februar 1945 in Dresden teil. Gemeinsam mit Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Andrea Dombois (CDU), der Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags, besuchte er die Kranzniederlegung am Alten Annenfriedhof. Geleitet wurde die Veranstaltung durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.