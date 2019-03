11. Geburtstag des Sportbades an der Elster

Nach einer Bauzeit von 22 Monaten eröffnete das Sportbad an der Elster am 28. März 2008 ihre Türen. Elf Jahre nach der Eröffnung haben die Leipziger am 27. März 2019 jeweils 15, 16 und 17 Uhr die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.



Wo man sonst zum Sport treiben oder Entspannen in der Sauna vorbeikommt, haben Besucher an diesem Tag die Chance all ihre Fragen rund um das Thema Wasseraufbereitung und Belüftung zu stellen. Ebenso bietet sich ein neuer Blickwinkel auf die beiden Schwimmbecken für die Besucher - von unten.