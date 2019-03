11-Jährige aus Leipzig vermisst

Seit Dienstag wird die 11-jährige Luci Unser aus Leipzig vermisst. Sie verließ ihre WG und hatte höchstwahrscheinlich eine Tasche mit Wechselkleidung dabei. Laut Polizei gibt es derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich das Mädchen aufhält oder an wen es sich gewandt haben könnte. Bekannt ist, dass sich Luci häufiger im Park am Rabet, am Hauptbahnhof, am Stannebeinplatz oder im Mariannenpark aufhält. In diesem Jahr hat sich Luci bereits mehrere Mal unerlaubt aus der WG entfernt und bei anderen Personen übernachtet.