„112“ feiert 30. Geburtstag

In allen EU-Mitgliedsstaaten und in vielen weiteren Ländern Europas erreicht man die Lebensretter über die 112. Die Vorteile einer einheitlichen Notrufnummer sind so groß, dass Großbritannien die 112 trotz des Brexits beibehalten hat. Wie wichtig diese lebensrettende Nummer sein kann, mussten einige Menschen erst in diesen Tagen erleben.