112 im Einsatz: Das machen Feuerwehrleute, wenn es nicht brennt

Die Feuerwache ist für die Kameraden so etwas wie ein zweites Zuhause. Immerhin verbringen sie hier nicht nur viele Tage und Nächte, sondern auch Wochenenden und Feiertage, Weihnachten und Silvester. Wir haben in der neuen Folge von "112 - Im Einsatz" hinter die Kulissen der Feuerwache 4 in Dresden-Löbtau geschaut: