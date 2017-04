112 im Einsatz: Das war Kai’s Feuertaufe!

In der neuen Folge sind wir mit der Freiwilligen Feuerwehr Langebrück unterwegs. 39 Feuerwehrfrauen und -männer sind derzeit in der aktiven Wehr, einer von ihnen ist Kai Kletzsch. Wie die meisten hat er bereits mit 8 Jahren in der Jugendfeuerwehr angefangen, seit 11 Jahren ist er in der aktiven Wehr und trägt dort mittlerweile große Verantwortung. Mehr dazu im Video: