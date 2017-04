112 im Einsatz – In Lockwitz hat diese Frau das Kommando

In Dresden Lockwitz hört die Feuerwehr auf das Kommando einer Frau. Sandra Schnitzer ist hier Wehrleiterin - seit immerhin 6 Jahren schon. Einen nicht unbeträchtlichen Teil der Kameraden kennt sie allerdings schon sehr viel länger, denn in Lockwitz ist Feuerwehr sozusagen Familiensache. Gegründet hat die Brandschützer-Dynastie von Lockwitz einst Frank Schnitzer. Er hat die gesamte Familie nach und nach mit dem Feuerwehr-Fieber angesteckt. Mehr dazu in der aktuelen Folge: