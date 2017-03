112 – Im Einsatz mit der Jugendfeuerwehr

Mit Feuer und Flamme dabei! Die Jugendfeuerwehr ist heute weit mehr als nur eine Ausbildungsstätte zum Brandschützer. Sie bietet Kindern und Jugendlichen auch einen geschützten Raum, in dem soziale Fähigkeiten wie Verantwortung, Kameradschaft und demokratische Prozesse spielerisch vermittelt werden können. In der neuen Folge von 112 - Im Einsatz haben wir die Jugendfeuerwehr in Langebrück besucht.