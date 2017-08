112 – Im Einsatz mit der Wasserrettung

Dresden – das Florenz an der Elbe. Vor allem im Sommer zieht es die Dresdner unweigerlich an ihren Fluss, zum Boot fahren oder auch zum Baden. Doch die stille Romantik kann trügerisch sein, denn die Elbe ist ein Fließgewässer und birgt Gefahren. Kommt es zu einem Unfall auf der Elbe, dann ist auch die Dresdner Berufsfeuerwehr für die Wasserrettung zuständig. Wir haben in der neue Folge von "112 - Im Einsatz" eine Übung der Wasserrettung begleitet.