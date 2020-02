12. Museumsnacht lädt zum Entdecken ein

Die Städte Leipzig und Halle organisieren eine gemeinsame Museumsnacht. Insgesamt öffnen 80 Museen und Ausstellungsräume ihre Türen. Das Motto lautet in diesem Jahr "Vielfalt erleben". Mit einem Ticket können haben die Besucher dann Zutritt zu allen teilnehmenden Museen in beiden Städten. Die Besucher können dann von 18 bis 24 Uhr über 500 Veranstaltungen sehen und erleben. Die Museumsnacht findet in diesem Jahr bereits zum 12.Mal statt. Im Vorjahr gab es rund 75.000 Besucher.